الاتحاد الرياضي في حلب يطلق سلسلة فعاليات رياضية ستنتهي في 27 نوفمبر

بمناسبة اقتراب ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني التي تصادف 27 تشرين الثاني، نظم الاتحاد الرياضي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب عدة فعاليات رياضية كالبدء بدوري كأس القائد لكرة القدم والطائرة , ولعبة الشطرنج ، سباق للجري، وبينغ بونغ.

وبحسب القائمين على الاتحاد الرياضي فإن عدد الفرق المشاركة في دوري كرة القدم بلغ 16 فريقاً بينما وصل عدد المشاركين في دوري كرة الطائرة إلى 4 فرق فيما عدد المشاركين والمشاركات في بطولة البينغ بونغ 16 لاعباً ولاعبة ، أما سباق الجري فقد قسم إلى فئتين سباق 100 متر بلغ عدد المشاركين فيه 14 وسباق 1 كم بلغ عدد المشاركين فيه 30 شخصاً من رجال وسيدات.

وبدأ الاتحاد اليوم بافتتاح دوري كرة القدم بإقامة مباراة بين فريقي كوباني وآمد والتي انتهت بفوز فريق أمد.

بدوره أشار رئيس اتحاد كرة القدم أحمد الأحمد خلال لقاء مع وكالتنا إلى ضرورة التقيد بالأخلاق الرياضية في التعامل مع الرياضة وتمنى الفوز لجميع الفرق المشاركة، متوجهاً في حديثه إلى الفئة الشابة لحثها على الانخراط في الفعاليات الرياضية التي تنمي مواهبهم.

(م ع/ل)

ANHA