الاتحاد الرياضي في دير الزور ينظم بطولة لكرة الطائرة

حيث شارك فيها ستة فرق، خمسة فرق من الخط الشرقي في دير الزور وواحد من الخط الغربي، وتأهل فريقان لنهاية البطولة وهما فريق نادي أبو حمام وفريق نادي الجرذي.

وعن هذه البطولة تحدث مسؤول مكتب الألعاب الجماعية في الاتحاد الرياضي في دير الزور ياسين الخلف وأشار أنه برعاية المجلس المدني في دير الدور وتحت إشراف لجنة الشباب والرياضة في الاتحاد الرياضي قام مكتب الألعاب الجماعية بمبادرة لتنظيم بطولة لكرة الطائرة وشارك في هذه المبادرة ستة أندية واحد من الخط الغربي وخمسة من الخط الشرقي انقسمت هذه المبادرة إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ثلاثة أندية يتأهل من كل مجموعة نادٍ للمباراة النهائية.

وأضاف: "وحصل على المركز الأول نادي أبو حمام وعلى المركز الثاني نادي الجرذي وتم تتويج الفائزين بالمركز الأول والمركز الثاني بجوائز مادية ومعنوية مقدمة من منظمة ماري للتنمية".

(ع عل)

ANHA