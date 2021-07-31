الاتحاد الليبرالي الكردستاني يدين جريمة قتل عائلة كردية في قونيا ويطالب بمحاسبة مرتكبيها

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الاتحاد الليبرالي الكردستاني، تعليقاً على جريمة قتل 7 أفراد من عائلة كردية في مدينة قونيا، على يد مجموعة من الفاشيين الأتراك.

"مرة أخرى تقوم زمرة الفاشية التركية بارتكاب جريمة قذرة في مدينة قونيا ضد عائلة كردية راح ضحيتها سبعة شهداء بين أطفال ونساء فقط لأنهم كرد ، ولم يشف غليل هؤلاء القتلة المجرمين فقاموا بحرق منزلهم تحت أنظار الأمن التركي دون حسيب أو رقيب وهم طلقاء أحرار كما حصلت أحداث سابقة بحق الكرد المدنيين العزل ، ليخرج وزير داخلية نظام أردوغان صويلو ليؤلف رواية بعيدة عن الحقيقة بقوله أن الحادثة لا تتعدى سوى عمل فردي وليس له علاقة بالقضية الكردية.

إننا في الاتحاد الليبرالي الكردستاني ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية من قبل دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها المأجورين القوميين بحق الكرد بجميع شرائحهم من سياسيين ونشطاء وحقوقيين ولا ننسى وضع قيادات حزب الشعوب الديمقراطي HDP في سجون الفاشية البغيضة ، ونطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن بالوقوف على هذه الأعمال الإجرامية للنظام التركي ومنعها من التكرار ، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب مناضلينا في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان ورفاقه وجميع معتقلي الرأي ونطالب بالإفراج عنهم.

في الختام نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي حصلت في مدينة قونيا".

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ANHA