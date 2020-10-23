الاتحاد الحر يختتم أعمال مؤتمره بانتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء جدد للمجلس العام

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر الاتحاد الحر، تحت شعار "الإعلام المهني ضمان التغير نحو الأفضل"، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين في شمال وشرق سوريا، والصحفيين في الوسائل الاعلامية المستقلة، وذلك في صالة زانا وسط مدينة قامشلو.

وبعد تعيين الديوان المؤلف من 3 أشخاص لإدارة أعمال جلسة المؤتمر، تم النقاش على أعمال الاتحاد على مدار عامين، وناقش خلاها الحضور العوائق التي تواجه عمل الصحفيين، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الواقع الإعلامي، وضرورة منح حرية أفضل للإعلاميين.

وبعدها قرئ النظام الداخلي لاتحاد الإعلام الحر والمناقشة عليه من قبل الحضور واجراء التعديلات اللازمة من قبل الاعضاء المشاركين, وتمت المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد عبر التصويت.

وبعدها فتح باب الترشح للرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر، وبعد اجراء التصويت أعيد انتخاب كل من أفين يوسف, وبنكين سيدو كرئاسة مشتركة للدورة الثانية لاتحاد الإعلام الحر, بالإضافة إلى انتخاب 17 عضواً جديداً للمجلس العام للاتحاد.

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ANHA