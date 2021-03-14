الاتحاد الديمقراطي: YBŞ وأساييش إيزيدخان يمثلون إرادة شعبنا في شنكال

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الأحد، بيانًا كتابيًّا، حيا فيه صمود ومقاومة أهالي شنكال، وأكد أن "نموذج الإدارة الذاتية في شنكال هو مفتاح حل لكل القضايا التي تعاني منها العراق، لأنه نموذج ديمقراطي وبديل".

وجاء في مستهل البيان: "في البداية نحيي مقاومة شعبنا في شنكال وصمودهم في وجه الممارسات غير الديمقراطية التي تبديها الحكومة العراقية تجاه الإدارة الذاتية المتشكلة في شنكال ومؤسساتها".

ومضى الحزب في بيانه قائلًا: "لقد تعرض أهل شنكال لعشرات المرات للإبادة الجماعية، نتيجة عدم امتلاكها قوة دفاع خاصة بها، وما تعرضت له من قبل داعش في ٣ آب عام ٢٠١٤ من مجازر هو خير دليل على هذه الحقيقة".

وأضاف: "قوات الأمن الداخلي وقوات YBŞ يمثلون إرادة شعبنا في شنكال وهم بنفس الوقت ضمان لمنع ارتكاب مجازر جديدة بحقهم، وهم جزء من المنظومة الدفاعية في العراق، ولا يتعارض ذلك مع الدستور العراقي".

مؤكدًا أن "نموذج الإدارة الذاتية في شنكال هو مفتاح حل لكل القضايا التي تعاني منها العراق، لأنه نموذج ديمقراطي ونموذج بديل".

ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي في بيانه الحكومة العراقية إلى انتهاج لغة الحوار بدلًا من لغة الضغط والتهديد، وأن يتم أخذ خصوصية هذه المنطقة بعين الاعتبار.

واختتم بالتأكيد على "أننا نقف مع شعبنا في شنكال ونشد على يده، لأن قضية الدفاع الذاتي هو حق مشروع لا يمكن الاستغناء عنه".

(س ر)

ANHA