الاتحاد الديمقراطي: تركيا تهاجم قيم الشعوب والمجتمعات وسط صمت دولي

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، فجر يوم أمس المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان عام 1979 أثناء عبوره من شمال كردستان إلى روج آفا، ويُعرف بمنزل "القائد " ويقع في قرية علبلور غرب مدينة كوباني.

واستنكاراً للهجوم، تجمّع أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي ومنسقية مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء والمجالس المدنية في إقليم الفرات أمام المنزل المستهدف.

وقرئ خلال التجمّع البيان الذي أصدره حزب الاتحاد الديمقراطي بهذا الصدد، من عضو الهيئة التنفيذية للحزب أحمد شيخو، البيان قرئ باللغة الكردية وجاء فيه:

"تركيا تهاجم قيم الشعوب والمجتمعات وسط صمت دولي"

"هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية الاتفاقات الدولية بصدد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وبالتحديد تلك الاتفاقية التي أبرمت بين روسيا وتركيا وأمريكا على وقف إطلاق النار في المنطقة، وكما ارتكبت تركيا المجازر في منبج والشهباء وقرية حلنج وعين عيسى وتل تمر وكافة مناطق الشمال السوري تستمر بارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعب المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية بهكذا هجمات أثبتت أنها ضد حل مسألة القضية الكردية وكافة المشكلات في المنطقة بشكل سلمي، مبينة بذلك ذهنيتها الفاشية التي تتبع مبدأ الراية الواحدة واللغة الواحدة والفكر الواحد ومثبتة أنها تعادي الفكر والقضية الكردية.

وتابع البيان: "هاجمت تركيا مزار الشهداء والأماكن التاريخية وقيم الشعوب والمجتمعات في المنطقة والآن تهاجم منزلاً مكث فيه السيد أوجلان، فبعد 22 سنة من سجن وعزلة وتعذيب على السيد عبدالله أوجلان الذي ترى فيه الشعوب المضطهدة أمل الحرية، تكرر تركيا سيناريو المؤامرة الدولية مثبته بذلك أنها لا تتحمل حتى ذكريات السيد عبد الله أوجلان وفكر وفلسفته وكل ما يعنيه، فإنها ترى فيها خطراً على سلطتها".

واستنكر البيان الصمت الدولي حيال هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة قائلاً: "نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي إذ نستنكر هذا الهجوم، فإننا نستنكر أيضاً الصمت الدولي والأطراف التي أبرمت اتفاقية وقف إطلاق النار مع تركيا، فبدل أن تقف تلك الأطراف ضد تلك الهجمات وتلعب دورها كضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة، تكون بصمتها شريكة للدولة التركية بارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق شعب المنطقة".

واختتم حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بالقول: "نقول للدولة التركية إنه بعد 22 سنة من السجن وفرض العزلة المشددة على السيد أوجلان لم تستطيعوا حجب فكره عن العالم، وبهكذا هجمات تزيدون من ارتباطنا بفكر السيد أوجلان وأنّ هزيمتكم ستكون بفضل فكر السيد أوجلان وسينتصر الشعب الكردي حتماً".

(م ع/ك)

ANHA