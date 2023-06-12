الاتحاد الديمقراطي: سنقاوم حتى النهاية على أرضنا مهما ازدادت الهجمات والتهديدات

وقصفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في تمام الساعة الـ 11:55 من ظهر اليوم الاثنين؛ دراجة نارية على طريق حلب في المدخل الجنوبي لمدينة كوباني. ما أسفر عن جرح 3 مواطنين، وهم؛ محمد بهجت أيوب (25 عاماً)، خبات أدهم (28 عاماً) وعلاء عبد الرزاق (22 عاماً).

ورداً على ذلك، أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً من موقع الهجوم بحضور عدد من الأعضاء والإداريين في الحزب. وقرئ البيان من قبل عضو المجلس العام للحزب أحمد خوجة، وجاء فيه: "منذ سنوات ودولة الاحتلال التركي تهاجم روج آفا وبشكل خاص مدينة كوباني التي هزمت مرتزقة داعش المدعومين من جانبها، مرة أخرى تقوم دولة الاحتلال التركي بقيادة أردوغان بتجديد هجماتها مع تسلمه الرئاسة لولاية جديدة".

وأشار أحمد خوجة إلى الهجمات التي طالت مقاطعة الشهباء والسليمانية وكوباني، وقال إن الهدف منها ترهيب الناس وتهجيرهم لتنفيذ التغيير الديمغرافي، لكن الشعب في كوباني مؤمن بمقاومته ومهما مارست تركيا وهاجمت فلن ينحني الشعب.

وقال خوجة في ختام البيان: "نحن كشعب كوباني سنقاوم حتى النهاية على أرضنا مهما ازدادت الهجمات والتهديدات والمجازر ضدنا".

(ج م/د)

ANHA