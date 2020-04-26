الاتحاد الديمقراطي: نحن على أتم الاستعداد لإنجاح أي مبادرة لوحدة الصف الكردي

أطلق يوم أمس محامون وأطباء ومدرسون من إقليم الفرات مباردة جديدة، للضغط على الأحزاب السياسية للإسراع في تطبيق مباردة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوحيد موقف الحركة السياسية الكُردية في روج آفا، وبناءً على ذلك اجتمع اليوم الوفد القادم من إقليم الفرات مع أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وفي بادئ الأمر زار الوفد مقر المجلس الوطني الكُردي في سوريا، ثم زار مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، وناقش الوفد مع الطرفين أهمية وحدة الصف الكرُدي، واستمع إلى موقفهما بعيداً عن وسائل الإعلام.

وبعد الانتهاء من الاجتماع مع الطرفين عقد الوفد مؤتمراً صحفياً بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث تحدث خلاله الدكتور وعضو الوفد بختيار حسين الذي وصف موقف المجلس الوطني الكردي في سوريا خلال اللقاء الذي أجروه معهم بالإيجابي.

من جانبها وصفت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي سما بكداش المبادرة التي قام بها محامو ومدرسو وأطباء إقليم الفرات بالخطوة المباركة، وقالت:" نحن مستعدون للقيام بكل ما يقع على عاتقنا لإنجاح وتقوية هذه المبادرة، و على أتم الاستعداد لإنجاح أي مبادرة تهدف إلى وحدة الصف الكرُدي".

وأردفت سما بكداش أنه وعبر التاريخ تعرض الشعب الكردي للمجازر نتيجة عدم توحدهم وقلة تلاحمهم أمام أعدائهم، واليوم نرى في ثورة روج آفا فرصة تاريخية جديدة، ولكي لا نضيع هذه الفرصة التاريخية علينا أن نقوي من وحدتنا ونُفشل كافة مخططات أعدائنا".

(أس/ ل ع/ل)

ANHA