الاتحاد الديمقراطي: ممارسات الدولة التركية عائق أمام إرساء السلام والأمن بين الشعوب في الشرق الأوسط

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً أدان فيه الهجمات التي نفذها الاحتلال التركي اليوم ضد المدنيين في قضاء جمجمال ومخيم مخمور في باشور كردستان وأسفرت عن استشهاد مدنيين.

وجاء في البيان: "استمراراً لحملة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة ، وفي انتهاك لسيادة وحدود الدول قامت اليوم مجدداً بقصف المدنيين في باشور كردستان حيث تم قصف سيارة مدنية في مخيم مخمور وأيضاً تم قصف جوي عبر طائرة مسيرة تركية في قرية “توتاقل” التابعة لقضاء جمجال في محافظة السليمانية ، حيث استشهد على إثر القصف الوحشي خمسة مواطنين وأصيب آخر."

وأضاف البيان: "إن أفعال الدولة التركية اللاأخلاقية الفاشية وعنصريتها ضد شعوب المنطقة والشعب الكردي خاصة ، باتت أزمة حقيقية وعائقاً كبيراً أمام إرساء السلام والأمن والاستقرار بين الشعوب في الشرق الأوسط".

وأدان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD "الهجمات الفاشية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على شعبنا في باشور كردستان". كما طالب المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية في العالم "بوضع حد لهذه الهجمات على شعبنا وندعو حكومة العراق لتحمل مسؤولياتها كدولة ذات سيادة وعدم الصمت أمام انتهاكات الفاشية التركية."

(ك)

ANHA