الاتحاد الديمقراطي: بروح نوروز ماضون نحو الانتصار

وأصدر الحزب، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه أن شعلة كاوا الحداد التي أزهقت استبداد أزدهاك مازالت متقدة في أرواح الكرد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية جميع أبناء سوريا للوصول بهم إلى بر الأمان.

وجاء في نص البيان:

"في تاريخ الشعوب منعطفات تصبح رموزًا مقدسة وتتجلى فيها بداية تدوين التاريخ بإرادة الشعوب، ومن أبهى هذه المنعطفات وأقدسها نوروز “اليوم الجديد” بشعلتها التي تنير الظلمة، والذي اصطفى فيه الكرد الميديون وكل شعوب مزويبوتاميا الحرية والسلام والانعتاق من الظلم، وها نحن اليوم بنفس الروح الكردية التي جمعت الميديين بكل مكونات وشعوب مزويبوتاميا، نتحد مع كل مكونات شمال وشرق سوريا في نوروز “K 2633” (رأس السنة الكردية) والمصادف “2021 ميلادية” لنقول للعالم أجمع أن فلسفة الأمة الديمقراطية وجموحنا نحو الحرية ولدت أخوة الشعوب، وأثبتت مكونات شمال و شرق سوريا / روجآفا أنها قادرة على رسم مصيرها والتعايش معًا للوصول إلى سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية وليكون نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا النواة الأولى لدمقرطة سوريا.

يمر نوروز هذا العام مع انقضاء ثلاثة أعوام على احتلال الجيش التركي ومرتزقته الجهاديين لمنطقة عفرين، ثلاثة أعوام من الانتهاكات والتنكيل بالبشر والحجر والشجر، وكذلك في سري كانيه وكري سبي، ولكن شعلة نار نوروز المقدسة ستزيل ظلمة القهر والاحتلال.

نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نتقدم بالتبريكات لشعبنا الكردستاني وشعوب المنطقة وعوائل الشهداء والإنسانية جمعاء بقدوم نوروز، معاهدين شعبنا على المضي بكل طاقتنا وبروح نيران نوروز نحو الانتصار وتحرير عفرين وسري كانية وكري سبي، وفي هذه المناسبة المباركة نقدر ونثمن عاليًا مقاومة شعبنا المهجر قسرًا في الشهباء وهم على بعد كيلومترات قليلة من أراضيهم وقراهم وزيتونهم متمسكين بخيار العودة وتحرير مدينة السلام عفرين.

شعلة كاوا الحداد التي أزهقت استبداد أزدهاك مازالت متقدة في أرواح الكرد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية جميع أبناء سوريا للوصول بهم إلى بر الأمان وإيقاف حمام الدم الذي سببته ذهنية السلطة والاستبداد واستثمرت فيه الأجندات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الاحتلال التركي، وحزبنا حزب الشهداء إذ يعاهد الشعب الكردي وكل مكونات شمال وشرق سوريا للنضال لتحقيق طموحاتهم وآمالهم في سوريا حرة ديمقراطية، ولا ينسى في الوقت ذاته أن هذا الاصرار إنما يستند على ميراث آلاف الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانًا ليعيش شعبنا بكرامة وحرية وسلام، فأتت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا التي يعيش في كنفها الكرد وكل مكونات المنطقة بإخاء، كثمرة مباركة لهذه التضحيات، فطوبى لقواتنا من وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ وقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش الذين يحمون المنطقة بكل مكوناتها ومبارك عليهم نوروز".

ANHA