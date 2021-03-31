الاتحاد الديمقراطي: الأكيتو هو الهوية التاريخية والحضارية للشعب السرياني الآشوري

ووجّه الحزب، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الشعب السرياني الآشوري الكلداني، بالمناسبة، استهلها بالقول:

"يتقدم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ممثلًا بمجلسه العام بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلى الشعب السرياني الآشوري الكلداني بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو” الذي يصادف الأول من نيسان سنة6771، والذي يُعَدُّ أحد أبرز مظاهر التعبير عن الهوية التاريخية والحضارية للشعب السرياني الآشوري".

الحزب بارك "هذه المناسبة على جميع شعبنا في شمال وشرق سوريا وعموم الشعب السرياني الآشوري في العالم والذي عانى على مر مئات السنين من سياسات الإبادة والصهر وتعرَّضَ لكل أشكال الإبادة الثقافية والجسدية".

وقال: "كما انخرطت جميع مكونات شمال وشرق سوريا في ثورة روج آفا، شارك المكون السرياني الآشوري في هذه الثورة وقدم التضحيات وساهم في بناء المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، وفي صياغة عقدها الاجتماعي لصون حريته وهويته الثقافية، ويتطلع إلى جانب بقية المكونات إلى رسم مستقبلٍ آمنٍ حرّ ديمقراطي لعموم سوريا".

وأضاف: "بهذه المناسبة نؤكد نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على أن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هو المشروع الوحيد الذي يحقق لجميع الشعب السوري الحرية والأمان والعدالة، ومن هذا المنطلق نؤكد أننا سنعمل ما بوسعنا من أجل تحقيق آمال وطموحات عموم شعبنا بكل مكوناته نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية".

واختتم حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بتهنئة "شعبنا الآشوري السرياني الكلداني بعيد الأكيتو ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة سلام وأمان للشعب السوري عمومًا".

ANHA