الاتحاد الديمقراطي يستذكر رمزه الشهيد أوصمان دادالي

وأصدر الحزب، اليوم الخميس، بيانًا إلى الرأي العام في الذكرى السنوية الـ 13 لاستشهاد أوصمان دادالي، في أقبية سجون حكومة دمشق.

وجاء في مستهل البيان:

"إننا على أبواب الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرفيق عثمان سليمان (أوصمان دادالي) تحت التعذيب في أقبية سجون النظام السوري الشوفيني، بعد اعتقاله من قبل فرع الأمن السياسي في حلب".

وأشار البيان إلى مناقب الشهيد أوصمان دادلي قائلًا: "الرفيق أوصمان دادالي من الشخصيات الوطنية التي ناضلت من أجل كافة الشعوب والمكونات التي عانت الظلم والحرمان من أبسط حقوق العيش في حياة حرة ديمقراطية، ولهذا عَلَتْ أصوات المناضلين والمناضلات في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية والشوفينية التي قام بها النظام السوري، فالتحمت الأيدي والأصوات لرفض كافة الذهنيات القوموية الناكرة لحقوق الشعوب والمكونات جميعًا، من الكرد والعرب والسريان والأرمن، وكان في مقدمتهم الرفيق أوصمان دادالي الذي ناضل وقاوم من أجل العدالة والسلام والديمقراطية لتنعم كافة الشعوب بحياة رغيدة آمنة تعمها الأخلاق والديمقراطية والحرية".

واضاف: "إلا أنه وكما هو معروف منذ فجر التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية الحاكمة تقوم دومًا بقمع جميع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة، ولهذا تم اعتقال الرفيق أوصمان دادالي من قبل فرع الأمن السياسي في حلب عام ٢٠٠٧، ونتيجة التعذيب والإهمال الذي مُورس بحقه استشهد الرفيق المناضل في 18 ــ 2 ــ 2008".

واستذكر الاتحاد الديمقراطي رمزه الشهيد أوصمان دادالي، بالقول: "نحن المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نستذكر في البداية رفيقنا المناضل أوصمان دادالي، ونعاهده بالاستمرار في نهجه بخطىً ثابتة نحو تحقيق الديمقراطية والحرية لشعبنا".

كما استنكر الحزب "جميع الممارسات التي قام بها النظام السوري وما يتم ممارسته بحق شعبنا من قبل كافة الأنظمة الاستبدادية، وفي مقدمتها الدولة التركية وما تقوم به إلى اليوم في عفرين وسري كانيه وتل أبيض من اعتقالات وتعذيب وقتل جماعي وهدم وتدمير لكل بُنى الحضارة والتاريخ الذي أسسه شعبنا منذ آلاف السنين".

واختتم الحزب بيانه بالقول: "ننحني إجلالًا وإكرامًا أمام الشهداء الحرية، ونعاهدهم على السير في خطاهم حتى تحقيق النصر والعيش بحرية والسلام لكافة المكونات لخلق مجتمع حُرٍّ ديمقراطي".

ويشار إلى أن للشهيد أوصمان دادالي دور في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي في ورج آفا عام 2003، واعتقل عدة مرات من قبل حكومة دمشق، واستشهد في الـ 18 من شباط عام 2008، بعد صراع مع المرض أصيب به إثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له في السجن.

(س ر)

ANHA