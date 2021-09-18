الاتحاد الديمقراطي يستنكر جريمة اغتيال ياسين بولوت ويدعو حكومة باشور إلى تحمل مسؤولياتها

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بصدد جريمة اغتيال عضو مجلس عوائل الشهداء ياسين بولوت (شكري سرحد) في مدينة السليمانية في جنوب كردستان.

البيان أشار إلى أن "مثل هذه العمليات اللاإنسانية تدخل في سياق الحرب الشاملة التي ينتهجها النظام التركي ضد الشعب الكردستاني ومدافعي ومناضلي الحرية والديمقراطية وحركة حرية كردستان، وهذا لا يزيدنا إلّا عزماً وإصراراً على مواصلة درب النضال والشهداء".

وأضاف البيان: "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين بأشد العبارات استهداف المناضل ياسين بولوت ونطالب حكومة باشور كردستان بتحمل مسؤولياتها تجاه هكذا انتهاكات على أراضيها من قبل الاستخبارات التركية، ونعاهد الشهيد ياسين بولوت بأن نستمر على خطاه ومسار الحرية الذي رسمه ونهيب بشعبنا الكردستاني والقوى الديمقراطية الوقوف ومحاربة كل أشكال الإبادة الممنهجة التي يمارسها النظام التركي".

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD