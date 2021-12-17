الاتحاد الديمقراطي يقدم التعازي والمواساة لضحايا فيضانات باشور كردستان

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي برقية تعزية ومواساة، مرسلة للشعب في باشور كردستان إثر كارثة الفيضانات التي تعرضت لها بعض المناطق، وجاء في نص البرقية:

"شعبنا في جنوب كردستان ، تأسفنا بنبأ حصول الفيضانات والسيول التي اجتاحت بعض المناطق الآهلة بالسكان، وتسببت بخسائر في الأرواح والممتلكات.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والشعوب في شمال وشرق سوريا نشارككم ألم هذا المُصاب، ونبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبنا الكردي في جنوب كردستان أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف ،معربين عن تضامناً التام معكم في هذه المحنة، ووقوفنا إلى جانبكم لمواجهة آثار هذه الكارثة، وواثقين باقتداركم على تجاوزها ، وسائلين الله أن يجنب الأشقاء في جنوب كردستان وجميع الشعب الكردي وشعوب العالم كل مكروه".

(ل)

ANHA