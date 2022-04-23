الاتحاد الديمقراطي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الفصح الشرقي

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بالتزامن مع حلوق عيد الفصح الشرقي (عيد القيامة).

وجاء في البيان:

"يصادف غداً الأحد عيد الفصح المجيد الشرقي (عيد القيامة) الذي يتجدد زمنه دوماً متضمناً رسائل الإخاء والمحبة والسلام والانتصار على الظلم، وما تحمله من معاني الإيمان العميقة والتضحية في سبيل البشرية التي تكرست في جسد السيد المسيح وآلامه للخلاص من الظلم والظلام.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وبهذه المناسبة المقدسة نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للأخوة المسيحيين في العالم عموماً وفي سوريا خصوصاً، ونشاطرهم الاحتفاء بهذه المناسبة بمشاعر الأخوة الصادقة، راجين القدير أن يعم السلام والأمان كل أرجاء سوريا بإنهاء الاحتلالات وعودة المهجرين إلى ديارهم، وأن يمتِّنَ روابط الأخوة بين كافة مكونات الشعب السوري، وتطوى صفحة الاحتلال والصراعات من وطننا العزيز".

ANHA