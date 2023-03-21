الاتحاد الديمقراطي يدين مجزرة جندريسة ويدعو للوقوف ضد سياسات الإبادة

وأصدر مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بصدد المجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية ومرتزقتها بحق المدنيين في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة، والتي راح ضحيتها 4 مدنيين خلال إيقادهم نار نوروز.

البيان أدان بداية "المذبحة البشعة التي ارتكبتها الدولة التركية و مرتزقتها في مدينة جندريس المحتلة بحق الشعب الكردي. ونقف اجلالا و احتراما أمام شهداء نوروز و الذين ضحوا بحياتهم من أجل العيش بحرية و كرامة.

وأضاف: "تقوم الدولة التركية كل مرة بالكشف عن وجهها الفاشي وعن سياستها التعسفية بحق الشعب الكردي . إنها بقتل المواطنين الكرد في جندريس وعفرين تثبت بأنها عدوة لوجود الشعب الكردي و لكل كردي شريف يحافظ على هويته. ما تم في جندريس هو استمرار لسياسة التهجير و التطهير العرقي والغصب والتغيير الديمغرافي التي تتبعها الدولة التركية في المناطق المحتلة.

ودعا البيان شعوب المنطقة للوقوف معا ضد سياسة الابادة هذه وأن يدين و يستنكر كل من يقف مع المرتزقة و يشرعن سياساتهم. كما ناشد المجتمع الدولي بأن ينهي هذه الانتهاكات و أن يبدي موقفا انسانيا تجاه ما يعانيه شعبنا في المناطق المحتلة.

وأنهى مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بالقول: "إننا كحزب الاتحاد الديمقراطي نؤكد لشعبنا في عفرين بأن نضالنا سيستمر ضد الاحتلال و سنسير على خطى شهدائنا و سنعمل ليل نهار لندحر الاحتلال و نحرر عفرين و كل المناطق المحتلة."

(ك)