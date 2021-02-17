الاتحاد الديمقراطي يدين الهجمات على هولير

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، مساء أمس الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، دعا فيه إلى حماية المكاسب التي تحققت بدماء مئات الآلاف من الشهداء.

وجاء في مستهل البيان: "في محاولة أخرى للنيل من إرادة شعبنا الكردي ومكتسباته، وبالتزامن مع العدوان على غاري، يتم استهداف هولير عاصمة جنوب كردستان، باعتداءٍ جبان يهدّد الإقليم وأمنه واستقراره".

وندّد الاتحاد الديمقراطي بالهجوم، وقال: "إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نندّد بهذا الهجوم على شعبنا في جنوب كردستان، ونعزّي ذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأوضح أن "الهدف من هذا الهجوم هو وضع مكتسبات شعبنا في جنوب كردستان تحت التهديد والخطر، ونؤكد أن من قام بالهجوم على هولير هدفه إثارة الفوضى وخلط الأوراق، لذلك من المهم جداً تثبيت القوى التي تقف وراء هذا الهجوم ومحاسبتها بأقصى سرعة ممكنة".

وأضاف البيان: إن "الهجوم على غاري ومن بعدها الهجوم على هولير والتهديدات الدائمة التي تواجهها روجافاي كردستان تؤكد أن هناك أخطاراً تواجهنا وتحدق بنا كشعب كردي، لذلك فإن هذه المخاطر تدعونا إلى الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف أكثر من أي وقت مضى".

وبيّن أنّ "هدف القوى التي تقف وراء هذه الهجمات هو القضاء على الوجود الكردي وهويته وترك الكرد عرضةً للإبادة، لذلك علينا أن نكون يداً واحدة من أجل أن نحمي مكاسب شعبنا التي تحقّقت بدماء مئات الآلاف من الشهداء".

وأكد حزب الاتحاد الديمقراطي في ختام بيانه أنه "يتضامن مع أبناء شعبنا في جنوب كردستان ويقف معهم، وسيكون يد العون لهم في كل المحن".

(س ر)

ANHA