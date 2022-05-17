الاتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً موسعاً مع أهالي تل تمر

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح الوضع السياسي من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عدنان كالو.

وتطرق كالو خلال حديثه إلى المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة، من مناطق الدفاع المشروع وصولاً لما تفعله الحكومة العراقية وما تسعى إليه بالاتفاق مع حكومة الإقليم في شنكال، بالإضافة إلى الهجمات من قبل الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا وتدخلات حكومة دمشق في المنطقة .

وأكد كالو أن ما تشهده المنطقة من أحداث، هي جميعها مرتبطة ببعضها البعض وهناك تنسيق بين جميع هذه القوات "وهي مؤامرة موحدة ضد الشعب الكردي والمنطقة".

ودعا كالو في ختام حديثه شعوب المنطقة وأحزاب الوحدة الوطنية في المنطقة إلى تصعيد النضال على جميع الأصعدة "لمساندة قواتنا وسياساتنا".

وانتهى الاجتماع بالإجابة عن أسئلة الحضور حول التطورات والمستجدات الأخيرة في المنطقة.

ANHA