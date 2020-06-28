الاتحاد الديمقراطي في لبنان: الانتهاكات التركية ترتقي إلى جرائم حرب

وجاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، إذ تجمع العشرات من الأعضاء في العاصمة اللبنانية بيروت لإصدار البيان الذي قرأته عضوة الحزب لافا سمير بكر.

وقال الاتحاد الديمقراطي في بيانه إن "ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها من انتهاكات يومية قد ارتقت إلى جرائم الحرب بحق أهلنا في شنكال وعفرين وکوبانی وتل أبيض وسريه كانيه وفي كل المناطق التي احتلتها".

وأضاف "تستغفل الدولة الفاشية التركية الوضع الإنساني للشعب الكردي من أزمة كورونا وقانون قيصر، وتوسع من انتهاكاتها، وتستهدف الناشطات الكرديات كما حصل في كوباني بتاريخ 2020/6/23 مضيفة حلقة أخرى إلى مسلسل جرائمها بحق المرأة وسط صمت دولي".

وأدان حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان صمت المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وأمريكا وروسيا حيال جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا بحق المرأة الكردية.

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة التدخل المباشر لوقف انتهاكاتها بحق الكرد، كما وجه دعوة إلى المجتمع المدني والدولي لإبداء المزيد من التضامن مع الشعب الكردي وقضيته العادلة".

(ج)

ANHA