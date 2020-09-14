أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بيانًا أعلن من خلاله البدء بحملة "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة" وذلك في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات وإدارة الحزب.

وقرأ الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو البيان باللغة الكردية، وجاء في البيان نقاط عدة هي:

-نحن حزب الاتحاد الديمقراطي نبدأ بحملة لا للاحتلال التركي نعم لحماية مكتسبات الثورة في إقليم الفرات بهدف تحرير جميع المناطق السورية المحتلة من قبل الاحتلال التركي بكافة السبل.

-حماية أرضنا وعرضنا ومجتمعنا وتاريخنا وثقافتنا وحياتنا الحرة والفهم ومكتسبات الثورة وتضمينها.

-النضال ضد الاحتلال وكافة أعداء روج آفا وشمال شرق سوريا وسورية عامة.

-تنظيم وتحريك قواتنا الثقافية والاجتماعية والتنظيمية وتفعيلها.

-الخروج من مرحلة الحماية الهشة والمهترئة والدخول في مرحلة جديدة من الحماية الشاملة والمتماسكة.

-حملتنا اجتماعية وتنظيمية وسياسية وانتفاضة مدنية.

-حملتنا حملة وطنية وديمقراطية بالشخصية الحرة والمجتمع الحر.

-هذه الحملة ليست مؤقتة بل مستمرة حتى النصر وذلك بتضمين حقوق شعبنا على كافة الصعد وذلك وفق المعاهدات والمواثيق الدولية.

-العدو الرئيس لشعبنا هو الاحتلال التركي للأراضي السورية وفي مقدمتها مناطق شمال شرق سوريا.

-السياسة العدائية التي تتبعها الدولة التركية وضعتها في موقف لا يحسد عليه حيث بقيت وحيدة أمام المجتمع الدولي وجعلتها تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسة على الصعيد الداخلي وكذلك مع المجتمع الدولي حيث باتت قابلة للانفجار على الصعيدين الداخلي والخارجي في أي لحظة.

-بهذه السياسة المتبعة من قبل الدولة التركية ستكون نتائجها الحتمية هو انهيار الفاشية التركية، وهذه الحملة ستسرع من انهيارها.

-القوى السياسية الدولية المهيمنة بصدد تغيير الخريطة الجغرافية والسياسية في الشرق الأوسط، وتعتبر هذه الحرب العالمية الثالثة من أجل تطبيق هذا المخطط لكنهم لم يقرروا حتى الآن مصير الشعب الكردي وتضمين حقوقهم المشروعة على أراضهم التاريخية، لذا يجب علينا من خلال هذه الحملة ومن خلال قواتنا الجوهرية والسياسية وإرادتنا الحرة أن نحقق هدفنا في تضمين حقوقنا المشروعة.

- يجب تضمين الحرية من خلال هذه الحملة وستنتشر في كافة المناطق، وكذلك الأشخاص الذين يؤمنون بمبادئ وأهداف مشروع الأمة الديمقراطية في التآخي والتعايش المشترك بين كافة المكونات وكذلك يجب أن تكون دافعة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الكردية والسورية.

-نداؤنا من أجل جميع شعوب شمال شرق سوريا، من أجل أهالي إقليم الفرات، من أجل مدينة المقاومة والشهداء كوباني، جميع الأحزاب السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، نداؤنا إلى قدوة المجتمع الشبيبة والمرأة، بأن نتضامن مع هذه الحملة ونستمر بروح ثورية، وروح النضال من أجل الانتقام لشهداء الثورة، وروح مقاومة كوباني ومقاومة حفتانين حتى تحقيق أهداف هذه الحملة، وفك أسر القائد أوجلان ووجوده بيننا طليقًا حرًّا".

واختُتم البيان بترديد الشعارات التي تحي ثورة روج آفا ومقاومة حفتانين ومقاومة السجون وتخلد الشهداء.

ولم يكشف مسؤولو الحزب في المنطقة عن أية معلومات حول ماهية الحملة التي أعلنوا عنها أوعن طبيعة برنامجها.

(ج)

ANHA