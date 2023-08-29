الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى محاسبة الجناة في جريمة استهداف طاقم Jin TV

جاء ذلك في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للصحفيين، أكد فيه على ضرورة عدم استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والسماح لهم بأداء عملهم دون أي تدخل.

وجاء في البيان: "أسفر هجوم طائرة مسيرة في مدينة القامشلي شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” يوم 23 آب/أغسطس عن مقتل السائق فيصل حاج سنان وإصابة المراسلة الصحفية دليلة عكيد بجروح خطيرة، واللذان كانا ضمن فريق قناة "جين تي في" التي تديرها مجموعة من الصحفيات".

ودعا الاتحاد في بيانه "السلطات التركية إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة الجناة مؤكداً على ضرورة عدم استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والسماح لهم بأداء عملهم دون أي تدخل".