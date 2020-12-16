الاتحاد البرلماني العربي يدين قطع تركيا المياه عن الحسكة ويطالب بموقف دولي واضح

وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان له، أنه يتابع بقلق الممارسات العدوانية التركية ضد الشعب السوري، من خلال قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وأماكن أخرى.

وأضاف "الاتحاد البرلماني العربي، إذ يدين هذه التصرفات العدائية اللاإنسانية، ليعرب عن إدانته له واستنكاره لأية أعمال من شأنها المس بسيادة سوريا الشقيقة".

ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكافة القوى المحبة للسلام، بأن تتخذ موقفا واضح وجلي إزاء هذه التصرفات المرفوضة.

وطالب الاتحاد البرلماني العربي في بيانه، تركيا بضرورة احترام حقوق الجوار، والتوقف الفوري عن أي تدخل في شؤون سوريا.

(ي ح)