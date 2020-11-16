الاتحاد الأوروبي: تركيا تخالف الشرعية الدولية في قبرص

واستنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الأفعال والتصريحات التركية التي تشكك في مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالنزاع في قبرص والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل تفاوضي لأزمة انقسام الجزيرة.

ويأتي ذلك ردًّا على التصريحات التي أطلقها أردوغان حول إقامة دولتين مستقلتين على الجزيرة المنقسمة، أثناء زيارته منتجع فاروشا في شمال قبرص أمس الأحد.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن التطورات الأخيرة في فاروشا تأتي في وقت تُبذل فيه محاولات تهدف إلى خلق مساحة لحوار يقود إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجدد الاتحاد التزامه بالحل الشامل للنزاع القبرصي، وطالب تركيا بالتصرف بمسؤولية و"بالمساهمة بشكل ملموس في خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات".

واستنكر إعادة فتح منطقة فاروشا والبيانات التي صدرت عن الجانب التركي بهذا السياق، والتي "تشكك في مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع في قبرص".

وفتحت القوات التركية مدينة فاروشا المهجورة في شمال قبرص والمقسمة منذ 1974 بعد احتلال تركيا لشطر منها، جزئيًّا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط مخاوف وانتقادات دولية.

(س ر)