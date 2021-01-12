الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم تطوّر خطير

قال الاتحاد الأوربي في بيان له: "إن رفع التخصيب إلى مستوى 20% يعد تطورًا خطيرًا للغاية، وانتهاكا لمقتضيات الاتفاق النووي حول تلك المنشأة الواقعة داخل منطقة جبلية محصنة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية، أكدت في الرابع من الشهر الجاري رفع إيران مستوى التخصيب في منشأة فوردو.

ورأى خبراء في خطوة إيران الأخيرة، محاولة للضغط مسبقًا على الإدارة الأميركية المقبلة من أجل رفع العقوبات.

وذكر الاتحاد في البيان الرسمي أن تلك الخطوة تضاعف الصعوبات أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة والجارية من أجل تيسير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ويشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أكدت في وقت سابق أن إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة متسارعة وقد تصل لنسبة أكثر من 20% خلال أسابيع.

ويذكر أن نسبة التخصيب عند 20% تعتبر عتبة هامة في مسار التخصيب لأغراض عسكرية، إذا قررت إيران السير نحو التزود بالسلاح النووي.

وكان مقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن تحدثوا في وقت سابق عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن بشروط تتصل بمستقبل هذا الاتفاق والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في المستقبل المتوسط والبعيد، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في أزمات عدة تهز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الثلاثاء الماضي، إن إيران تنصلت من الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معربًا عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.

(د أ)