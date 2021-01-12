الاتحاد الأوروبي: دول أجنبية تستخدم العراق كساحة حرب بالوكالة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، مارتن هوت، الثلاثاء، في تحذيرات جديدة حول خطورة الوضع، أن هناك قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.

وأضاف المسؤول الأوروبي الرفيع أنه على الجميع أن يدرك أن عراقًا ضعيفًا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها، بحسب تعبيره.

كما شدد هوت على أنه من مصلحة الجميع أن يسهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة كشرط أساس لاستقرار المنطقة، مؤكدًا أن بعثة الاتحاد تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، قبل أيام أن "السلاح المتفلت مدانٌ ومرفوض من كل القوى العراقية"، مشددة على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.

يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، كانت قد أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدمًا في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لاسيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

(د أ)