الاتحاد الأوروبي يؤكد توجهه لفرض عقوبات على تركيا

ودعا بوريل أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب به اليونان وقبرص بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني على موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية على "تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز.

وانضم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلىى بوريل في دعوة الدول الأوروبية إلى بحث فرض مزيد من الإجراءات الحازمة على تركيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني إن علاقات بلاده مع تركيا تأثرت بشكل بالغ بسبب أزمة شرق المتوسط، التي لا تزال تشهد تصاعدا مع مرور الأيام، وعدم التزام أنقرة بالدعوات الدولية للتهدئة.

وأكد ماس، الجمعة، على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حل الأزمة، قائلا إن "الحوار البناء هو السبيل الوحيد للخروج منها".

(ي ح)