الاتحاد الأوروبي يتجاهل انتهاكات المرتزقة ويندد بتفجير عفرين

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا حول التفجير الذي استهدف مدينة عفرين في 28 من الشهر الجاري وقالت" أسفر الهجوم الإرهابي في سوق عفرين المركزي يوم الثلاثاء، عن مقتل 40 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وقدّم الاتحاد الأوروبي خالص تعازيه لأقارب الضحايا وأصدقائهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى " إن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا تطاق لا يمكن تبريرها، ويجب محاسبة المسؤولين".

وأضاف" يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لوقف كامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني على النحو الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، وأن السبيل الوحيد للاستقرار هو حل سياسي موثوق وشامل بتيسير من الأمم المتحدة يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015)".

هذا واحتلت تركيا ومرتزقتها عفرين في 16 آذار 2018 وارتكبت مجازر بحق أهلها حينئذ، ومنذ احتلالها لتلك المنطقة وهي تشهد اشتباكات وتصعيدا مستمرا بين المرتزقة المدعومة من تركيا خلافاً على السرقات وتوزيع أراضي ومال أهالي عفرين على بعضهم، بالإضافة إلى تغيير ديمغرافية المنطقة عبر جلب اهالي المناطق الأخرى إلى تلك المنطقة، ولم يذكر حتى الأن الاتحاد الاوروبي تلك الجرائم اليومية بحق اهالي تلك المنطقة.

(آ س)