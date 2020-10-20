الاتحاد الأوروبي يرحّب برفع السودان عن قائمة الإرهاب

وقال بوريل: "النيّة التي أعلنتها الولايات المتحدة لسحب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لها أهمية بالغة"، وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذه الخطوة تعزّز اندماج السودان في المجتمع الدولي وانخراطه في الاقتصاد العالمي. الاتّحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل العملية الانتقالية في السودان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس الاثنين في تغريده له عبر "تويتر"، أن "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدّماً كبيراً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وأضاف: "ما إن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحقّقت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

ووجد مراقبون أن الموافقة الأمريكية، تؤذن ببداية تحرّكات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ووُضِعتْ السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتخضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، على خلفية تفجير تنظيم "القاعدة" سفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا راح ضحيتهما 224 شخصاً وجرح نحو 5 آلاف آخرين أثناء إقامة زعيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

(س ر)