الاتحاد الأوروبي يرفض حضور مؤتمر دمشق

أصدر الممثل السامي في الاتحاد الأوروبي بيانًا رفض فيه حضور مؤتمر تعدّه دمشق، وأضاف: " تلقّى عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوةً لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين، يومي 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر، في دمشق".

ويرى الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخليًّا إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع القانون الدولي ومعايير الحماية من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا، كما أصدرته الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2018، حيث يجب أن تتمتع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، وعلى هذا النحو، فإن المؤتمر سابق لأوانه.

وأردف البيان: "في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًّا، إلا أن الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع".

"وتوضح عمليات العودة المحدودة إلى أن هناك عقبات وتهديدات لا تزال تواجه عودة المشردين داخليًّا واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات فضلًا عن ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها".

وكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يحدد إطار العمل للحل السياسي الشامل والمستدام للنزاع السوري، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي.

وختم البيان: "نكرر دعوتنا العاجلة للنظام ورعاته إلى المشاركة بشكل كامل وبحسن نية في عمل اللجنة الدستورية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين".

(م ش)