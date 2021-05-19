الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال مساعدات إلى شمال وشرق سوريا

وكشف الصحفي روني آلاسور وهو صحفي من باكور كردستان ويقيم في النرويج، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي أوضحت خلال اجتماع، أنها بصدد إرسال 130 مليون يورو إلى سوريا، ضمن مساهمتها في دعم الإنسانية، سترسل نسبة 20 % منها إلى مناطق شمال وشرق سوريا، أي 26 مليون يورو، التي تضررت نتيجة إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية الحدودي بفيتو روسي.

وبيّن آلاسور أن المفوضية أكدت أن منظمة الصحة العالمية وبعض الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة واجهت تحديات كبيرة من أجل تقديم مساعدات طبية وأخرى خاصة بفيروس كورونا إلى شمال شرق سوريا، من قبل حكومة دمشق، لكنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أية مساعدات لحكومة دمشق أو أية مجموعات عسكرية أخرى.

(أ ب)

ANHA