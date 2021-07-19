الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد جدد دعم جهود تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

من جهته أعلن دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي وعد بتنفيذ مهمة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

كما تهدف المهمة إلى تقييد التنافس الخارجي في ليبيا، وفق ما كشفته وثيقة أوروبية تحتوي تفاصيل المهمة وتنتقد دور تركيا في ليبيا من دون تسميتها.

ويذكر أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، كان تعهد السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، وأن تجعل الانتخابات "واقعاً".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أكدت الحكومة الليبية على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.

(د ع)