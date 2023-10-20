الاتحاد الأوروبي يحذر: خطر الامتداد الإقليمي للحرب بين إسرائيل وحماس حقيقي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تداعيات زيارات بايدن لتل أبيب والتحذيرات من امتداد الصراع الحالي إلى صراع إقليمي

زيارة بايدن لإسرائيل هو نقطة تحوّل رئيسة في دبلوماسية الشرق الأوسط

أفاد تحليل لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء تم تأطيرها على أنها رحلة تضامن لدعم إسرائيل وتعبير عن عمق العلاقة الاستراتيجية بين بلاده وإسرائيل.

ولكن إلى جانب إظهار التضامن مع إسرائيل والتأثير العاطفي للزيارة، فإن زيارة زعيم قوة عظمى مثل الولايات المتحدة خلال الحرب يمكن أن تشير إلى نقطة تحول رئيسية في دبلوماسية الشرق الأوسط، كل هذا يتوقف على متغيرين أساسيين.

الأول هو ما إذا كان بايدن سيقبل موقف الحكومة الإسرائيلية المتمثل في ضرورة تدمير حكومة حماس في غزة، وليس مجرد إضعافها، حتى لا تتمكن حماس في نهاية القتال من السيطرة على غزة. والثاني هو ما إذا كانت إدارة بايدن مشغولة بالتفكير فقط في مسار الحرب أم أنها تركز أيضاً على ما بعد الحرب.

الاتحاد الأوروبي يحذر من امتداد الصراع

وحذر المسؤولون الغربيون من أن خطر الامتداد الإقليمي للحرب بين إسرائيل وحماس هو خطر حقيقي، بعد أن واجهت القوات الأميركية في المنطقة تهديدات متزايدة وتم استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا بشكل متكرر بهجمات الطائرات المسيّرة، حسب تقرير لصحيفة غارديان البريطانية.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق، لاستهداف بطائرات مسيّرة وصواريخ مساء الخميس، بحسب مصادر أمنية.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية بحث، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسبّبت في سقوط ضحايا أو أضرار.

وجاء الهجوم بعد أن أصابت صواريخ قاعدة عسكرية أخرى تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي يوم أمس، حسب الشرطة العراقية. كما تم استهداف القوات العسكرية الأميركية في العراق يوم الأربعاء في هجومين منفصلين بطائرات مسيّرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من القوات على الرغم من تمكّن الجيش الأميركي من اعتراض الطائرة المسلحة المسيّرة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، اعترضت المدمرة الأميركية يو إس إس كارني، وهي مدمرة بحرية في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ كروز للهجوم الأرضي والعديد من الطائرات المسيّرة أطلقتها قوات الحوثي في اليمن.

وقال متحدث باسم البنتاغون للصحفيين إن الصواريخ كانت متجهة على الأغلب نحو إسرائيل، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تنته من تقييمها لما كانت تستهدفه.

وفي الأسبوع الماضي، هددت الجماعات المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حماس في غزة.

ويوم أمس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن خطر الانتشار الإقليمي للحرب بين إسرائيل وحماس هو حقيقي.

(م ش)