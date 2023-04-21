الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

وقال المسؤول للصحفيين في بروكسل حسب ما نقلت وكالة تاس الروسية إن الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 24 نيسان/ أبريل في لوكسمبورغ، سيشهد “إقرار الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران لانتهاكها حقوق الإنسان”.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد إيران على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.

والعقوبات الأوروبية التي تشمل 204 أشخاص و34 منظمة، تتمثل في تجميد الأصول الموجودة في أوروبا، وفرض حظر على دخولهم الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع الشركات الأوروبية من أي اتصالات تجارية مع الجهات والأشخاص المدرجين على القائمة السوداء.

وفي وقت سابق، اعتبر جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن فرض حزم متعاقبة من العقوبات الأوروبية على إيران يجب ألا يؤثر في جهود إحياء الاتفاق النووي مع طهران، والذي من شأنه أن يضمن أن برنامج إيران النووي يحمل طابعا سلميا بحتا.

من جانبها، ترفض إيران الاتهامات الغربية بانتهاكها حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات، وفي وقت سابق هذا العام أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، ردا على العقوبات وما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية.

(سـ)