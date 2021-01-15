الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 وزراء سوريين، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية أن المقداد الذي تولى منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرًا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري".

وتنص وثيقة الاتحاد على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظرًا لخطورة الوضع في سوريا".

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبًا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.

وسبق أن أدرج الاتحاد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في آب/ أغسطس على لائحة العقوبات.

(ي م)