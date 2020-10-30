الاتحاد الأوروبي يدين التحركات التركية شرق المتوسط ويلوّح بالعقوبات الجاهزة

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال كلمة موجزة في مؤتمر صحفي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، "ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تمامًا".

وذكّر ميشال بقرار الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي انعقدت بداية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وقال: "العمل على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... وحتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي"، وأضاف: "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر".

وفي غضون ذلك حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا"، وأضافت أن المفوضية كُلّفت بصياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للاستعمال فورًا".

وتدهورت الخلافات بين تركيا وفرنسا على خلفية ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط، كما تدهورت بينها وبين اليونان وقبرص على ضوء تنقيبها غير القانوني في المتوسط.

(س ر)