الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لاحترام حقوق الانسان والافراج عن دميرتاش

وأكدت عضو المفوضية الأوروبية، هيلينا دالي، أهمية ملف احترام حقوق الانسان لتطوير العلاقات الأوروبية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البرلمان إلى الإفراج عن السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط، وقال إن اعتقاله منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية.

وأكد البرلمان "أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المحتجز في سجن إدرنة التركي يتعرض لمعاملة سيئة".

أتى هذا الموقف الصارم بالتزامن مع انطلاق مباحثات منفصلة بين منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في بروكسيل اليوم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أشار بوريل إلى أنه بحث أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مع الوزير التركي.

فيما قال جاويش أوغلو، إن على تركيا والاتحاد الأوروبي أن يتخذا خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية بينهما.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتضن سلسلة اجتماعات أوروبية تركية حول أزمة العلاقات بين الجانبين يومي الخميس والجمعة.

ومن المنتظر أن يلتقي جاويش أوغلو غدا الجمعة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

فيما يتوقع أن تتناول المباحثات العلاقات بين الطرفين، فضلاً عن ضلوع أنقرة في أزمات إقليمية عدة، خاصة الوضع في شرق المتوسط.

وتتزامن هذه المباحثات مع نقاشات يجريها البرلمان الأوروبي بصفة منفصلة حول تدهور أوضاع حقوق الانسان وانتهاك حقوق المسؤولين عن حزب الشعوب الديمقراطي، وفي مقدمهم ديميرتاش.

(آ س)