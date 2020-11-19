الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالهدنة في قره باغ وسحب المرتزقة

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان: "إن التكتل يرحب بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية في قره باغ"، داعيًا إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب وبشكل فوري من المنطقة.

كما جدد دعمه لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من أجل "التوصل إلى حل نهائي ودائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ".

وطالب بوريل جميع الأطراف بالالتزام التام بوقف إطلاق النار من أجل منع أي خسائر جديدة في الأرواح، وبأن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب تنفيذ أحكام وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بآلية المراقبة الخاصة به.

وشدد البيان على "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير أفضل الظروف الممكنة لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للسكان النازحين في قره باغ وحولها"، وأكد "على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والديني واستعادته في قره باغ وحولها، وطالب البيان "بالتحقيق في أي جرائم حرب قد تكون ارتكبت".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

(م ش