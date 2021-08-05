وأدان الاتحاد الأوروبي عبر بيان نشره على موقعه الالكتروني التصعيد الكبير لأعمال العنف في جميع أنحاء أفغانستان بسبب الهجمات المكثفة التي تشنها حركة طالبان، ولا سيما الهجوم المسلح على مكتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في مقاطعة هرات، والهجوم والقتال اللاحق في لشكركاه الذي تسبب في سقوط 40 ضحية على الأقل من المدنيين، وكذلك الهجوم الأخير الذي استهدف مقرّ إقامة وزير الدفاع بسم الله محمدي في كابول والذي أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً.

كما دعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم لمنح السلام فرصة.

وجاء في البيان "يتسبب هذا العنف الطائش في معاناة هائلة للمواطنين الأفغان ويزيد من عدد المشردين داخلياً الباحثين عن الأمان والمأوى. إن الهجوم العسكري لطالبان يتعارض بشكل مباشر مع التزامهم المُعْلن بتسوية تفاوضية للنزاع وعملية السلام في الدوحة".

وأضاف البيان "لا تزال انتهاكات مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان تهز البلاد، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، كعمليات القتل التعسفي، والجلد العلني للنساء وتدمير البنية التحتية. قد ترقى بعض هذه الأفعال إلى مرتبة جرائم الحرب وسيتعين التحقيق فيها. يجب محاسبة مقاتلي طالبان أو قادتها المسؤولين".

(م ش)