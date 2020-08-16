الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة لإيقاف التنقيب في المتوسط فوراً

وقال المسؤول الأوروبي في بيان نشره مكتبه إن "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن".

وأضاف بوريل أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط "يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات"، كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي "هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة كما أكد مجدداً وزراء الخارجية الجمعة" خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فوراً وإطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت تركيا، الأحد، أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحدٍّ لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

(ي ح)