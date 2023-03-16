الاتحاد الأوروبي يدعو الأمم المتحدة للتحقيق في حالات تسمم الطالبات في إيران

البرلمان الأوروبي أدان ما وصفها بالمحاولة الشنيعة لإسكات النساء والفتيات في إيران، كما حث الدول الأعضاء بالاتحاد على تسهيل إصدار التأشيرات ومنح اللجوء والمنح الطارئة لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة البلاد، وخاصة النساء والفتيات.

وأفادت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون في إيران بأن 13 ألف من طلاب المدارس، معظمهم من الفتيات، أصيبوا بإعياء جراء عمليات تسميم وهو ما أجج من حالة الغضب العامة تجاه السلطات، إذ تشهد البلاد احتجاجات مناهضة، منذ مقتل الشابة الكردية جينا أميني في أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وفي سياق متصل، جدّد البرلمان الأوروبي مطالبته للمجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، منتقداً انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في إيران.

كما دعا البرلمان إلى فرض مزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي والمدعي العام محمد جعفر منتظري.

وتأتي هذه المطالبات وسط انتقادات أوروبية لسلوك السلطات الإيرانية تجاه المحتجين أو محاكمتهم عقب المظاهرات التي اجتاحت معظم مدن إيران وروجهلات.

(سـ)