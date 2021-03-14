الاتحاد الأوروبي يبدي تشاؤمه: لا حل قريب للصراع السوري

وأكد الاتحاد الأوروبي ألا حل في البلاد إلا عبر الخيار السياسي. وأكد أن العقوبات ضد دمشق مستمرة، قائلاً:" سنجدد العقوبات ضد النظام السوري في مايو المقبل".

وأضاف ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد في بيان بذكرى انطلاق الأزمة السورية أن الصراع السوري لا يزال بعيدًا عن الحل. وتابع: "على النظام وحلفائه تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

ودعا المسؤول الأوروبي، حكومة دمشق لإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين. وشدد على أن "القمع الوحشي الذي يمارسه النظام للشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله".

كما أكد أن "المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا".

وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، فرأى أنها أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل و 6.2 مليون نازح داخل سوريا.

يذكر أن عشر سنوات من الحرب السورية تسببت بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقدان 388,652 شخصًا لحياتهم على الأراضي السورية، من بينهم 1013 مدنيًّا بنيران قوات الاحتلال التركي، وذلك منذ بدء الأزمة السورية في الـ 15 من آذار / مارس من العام 2011، وحتى فجر اليوم الـ 14 من شهر آذار / مارس الجاري.

(ي ح)