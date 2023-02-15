الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على طهران

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات تستهدف لأول مرة شركات اقتصادية إيرانية "متورطة" في الحرب الروسية في أوكرانيا، حسب وكالة رويترز.

وقالت أورسولا فون دير لاين للمشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ "للمرة الأولى نقترح أيضاً معاقبة الكيانات الإيرانية بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأضافت إن "الحزمة العاشرة من العقوبات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 11.79 مليار دولار، ستستهدف حظراً تجارياً جديداً وضوابط تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمروحيات والصواريخ".

وكانت موسكو وطهران، قد رفضتا مراراً وتكراراً رواية، تلقي روسيا لشحنات من الطائرات المسيّرة الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا، فيما وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف مثل هذه التقارير بأنها كلام خال من المضمون، وشدد على أن الجيش الروسي، يستخدم الطائرات المسيّرة المنتجة محلياً.

(م ش)