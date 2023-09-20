أعرب الإتحاد الأوروبي، اليوم، عن أسفه إزاء القصف الجوي الذي استهدف مطار "عربت" الزراعي جنوب شرقي السليمانية في (باشور) جنوب كردستان، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

وتعرض مطار عربت الزراعي التابع للسليمانية لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي ظهر يوم الاثنين الماضي، واستشهد في الهجوم 3 عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في جنوب كردستان فيما أصيب 3 آخرون.

وقال الإتحاد الأوروبي في بيان اليوم، إنه "يأسف الاتحاد الأوروبي للخسائر في الأرواح الناجمة عن الهجوم على مطار عربت"، دون أن يذكر صراحة أن الاستهداف تم بمسيرة لدولة الاحتلال التركي.

وأضاف البيان "إن دعم وحدة أراضي العراق وسيادته كان وسيظل في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".

(د ع)