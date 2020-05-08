الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لحكومة الكاظمي

رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي، واصفاً ذلك بـ"الخطوة الأساسية" نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل.

وأكد جوزيب بوريل على استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعدّ المسؤول الأوروبي أن عملاً مكثفاً وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والصحية والأمنية الملحة للشعب العراقي ينتظر الحكومة الجديدة.

وتفاءل بوريل بشأن الحقائب الوزارية المتبقية والتي لم يتم التوافق بشأنها، حيث قال "نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن".

وشدد بوريل على التذكير بالشراكة القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالعراق، وقال "نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه".

هذا ومنح مجلس النواب العراقي، بعد منتصف ليل الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد مدة 10 أشهر.

(ش ع)