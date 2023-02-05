الاتحاد الأوربي يجدد موقفه الرافض لأي تطبيع مع حكومة دمشق

وجاء التأكيد الأوروبي الجديد خلال لقاء بين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستونيسكو، مع رئيس "هيئة التفاوض السورية" ، بدر جاموس في إسطنبول تم خلاله بحث مسائل مختلفة بينها أنشطة المفوضية وموقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في سوريا.

وأكد ستونيسكو، خلال اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي "يرفض أي تطبيع أو رفع العقوبات أو البدء في عمليات إعادة الإعمار في سوريا حتى ينخرط النظام في عملية انتقال سياسي ويلتزم بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم "2254.

وقال ستونيسكو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، ليل الجمعة - السبت: "تحدثت خلال لقائي مع بدر جاموس عن ضرورة تكثيف الجهود لإحياء عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية في جنيف".

(سـ)