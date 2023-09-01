الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الغابون

قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، مساء الخميس، تعليق مشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد ومؤسساته، بعد يوم من الانقلاب.

ويعدّ هذا الإجراء متوقعاً من الاتحاد الأفريقي، الذي تنص المادة 30 من قانونه التأسيسي على تعليق مشاركة الدول الأعضاء التي تصل فيها الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.

وجاء الإجراء بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، وهو مجلس يشبه في صلاحياته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة.

ويدرس قادة أفارقة، وفق ما تقول وكالة "رويترز"، سبل الرد على الانقلاب في الغابون، خاصة بعدما نصّب العسكريون رئيساً جديداً للبلاد.

ويعد انقلاب الغابون أحدث حلقة في مسلسل الانقلابات في غرب ووسط أفريقيا.

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بالانقلاب، وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد، ولم تذكر موعداً لذلك.

وانقلب الجيش في الغابون على حكم الرئيس علي بونغو، الأربعاء، بُعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية ثالثة، لكن المعارضة والجيش شكّكا في النتائج.

(د ع)