الاتحاد العام للفلاحين في شمال وشرق سوريا يطالب بفرض حظر جوي على المنطقة

انضم الاتحاد العام للفلاحين والثروة الحيوانية إلى النداء الذي وجهته الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا إلى الأمم المتحدة والتحالف الدولي المناهض لداعش بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

كانت تلك الأحزاب والقوى السياسية قد وجهت النداء لأول مرة في الـ 28 من حزيران الفائت، واليوم سلمت رسالة إلى مقر الأمم المتحدة في قامشلو طالبت من خلالها الأمين العام للمنظمة الأممية، انطونيو غوتيرش بفرض حظر جوي على المنطقة.

قرأ البيان الاتحاد العام للفلاحين في شمال وشرق سوريا الإداري في الاتحاد، محمد حميد، بحضور العشرات من أعضاء الاتحاد وعدد من الفلاحين ومربي الماشية، امام مركز الاتحاد في مدينة الحسكة.

وقال البيان "باسم الاتحاد العام للفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني نتضامن مع مضمون بيان الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت القوى الدولية والإقليمية ومجلس الامن الدولي وبرعاية الأمم المتحدة، بحظر جوي على شمال وشرق سوريا".

وأدان البيان "الأساليب المتبعة من قبل الدولة التركية ووحشيتها وبربريتها، التي تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وتمنع الفلاحين من القيام بأعمالهم الزراعية، في وقت تمر فيه المنطقة وسكانها بظروف قاسية ناتجة عن الجفاف والحصار السياسي والاقتصادي.

وطالب البيان "مؤسسات المجتمع المدني في العالم بدعم شمال وشرق سوريا، عبر فضح جرائم دولة الاحتلال التركي، والضغط على حكومات بلدانها للدفع بها نحو إيجاد حلول مناسبة وسريعة ـ برعاية دولية شاملة ـ لما يواجه سكان شمال وشرق سوريا من هجمات وتهديدات مستمرة".

وشدد البيان على تمسكهم بأرضهم في وجهة التهديدات والهجمات المستمرة، بالقول "نعلن نحن، كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بصفتنا الفئة الواسعة وكوننا نمثل الفلاحين، أننا لن نترك أرضنا وسندافع عنها مهما كان الثمن، بدمائنا، وأرواحنا وأكبادنا، ولن نتزحزح قيد أنملة عن أراضينا. فإما أن نعيش بكرامة أو نموت بشرف دفاعاً عنها، وعن مساندتنا لقواتنا العسكرية عبر الوقوف معهم في خندق واحد، لخوض معارك العزة والكرامة والشرف".

ونوّه البيان إلى "أن شعوب شمال وشرق سوريا منفتحة دائماً على الحوار، حوار بنّاء وهادف بمشاركة وإشراف دولي؛ وفق القوانين الدولية، وأنها داعية سلام".

وعاهد البيان في نهايته، شعوب شمال وشرق سوريا "على البقاء يداً منتجة وداعمة للاقتصاد، ومساندة قوات سوريا الديمقراطية والدفاع عن تراب الوطن، وعدم السماح لدولة الاحتلال التركي بتدنيس الأراضي السورية، والتمسك بأفكار وفلسفة القائد أوجلان، ومشروعه المتمثل بمشروع الأمة الديمقراطية.

(أم)

ANHA