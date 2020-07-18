الاتّحادُ الدّيمقراطيّ يعقدُ12  اجتماعاً بمناسبة ذكرى19 تمّوز

وتتهيّأ مدن شمال وشرق سوريا للاحتفال يوم غد بالذّكرى السنوية الـ 8 لثورة 19 تموز التي كانت شرارتها من مدينة كوباني. وفي هذه المناسبة عقد حزب الاتحاد الديمقراطي عدة اجتماعات في مدينة كوباني.

في الاجتماع الذي عقد في حي الشهيد فراس قال محمد شاهين الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات إنّ " مقاومتنا أوقفت الإرهاب على المنطقة أكثر من أي دعم خارجي".

وأضاف شاهين: "نحن متّهمون بالإرهاب، لكن الجميع يعلم من يدعم الإرهاب والإرهابيين، ويضرب عرض الحائط كل الحلول الدبلوماسية".

من جانبه قال أوجلان عيسو الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات في اجتماع مماثل بحي الشهيد مورو: "إنّ الاحتلال التركي يستهدف أبناء المنطقة، ويريد تجنيدهم في مهام استخباراتية تخدم المصالح التركية، وتضرب التّماسك الاجتماعي في المنطقة".

وعُقدت عدة اجتماعات في وقت متزامن خلال مساء اليوم في أماكن مختلفة بالمدينة إلى جانب التحضير لاحتفالات يوم غد.

(ك)

ANHA