الاتّحاد السّريانيّ يُهنّئ الشّعب السّريانيّ الآشوريّ الكلدانيّ بعيد القيامة الشّرقيّ

ويصادف يوم غد الأحد 19 نيسان 2020 عيد القيامة الذي يحتفل به الشّعب السريانيّ الآشوريّ الكلدانيّ وفق التقويم الشّرقيّ.

وبهذه المناسبة أصدرت الهيئة التنفيذيّة لحزب الاتّحاد السريانيّ بياناً كتابيّاً هنّأت فيه الشّعب السّريانيّ الآشوريّ الكلداني.

وذكر الحزب في بيانه أنّ "معاني هذا العيد تعطينا القوّة والأمل للاستمرار بالنّضال والتضحية من أجل تحقيق الأهداف، وترسيخ القيم الإنسانية في مجتمعنا، وخلاص شعبنا من واقعه ومن كلّ الاضطهادات والإبادات التي لحقت به".

وأضاف البيان: "لقد عشنا في سوريا ضمن تحوّلات كبيرة وأحداث خطيرة ودامية وتحديات من قبل الكثير من القوى الإرهابية والظلامية التي كانت تهدف لإبادتنا، ودفع شعبنا ثمناً باهظاً جرّاء ذلك مثله مثل بقية المكوّنات السورية، لذلك نرى اليوم أنّه لمن الضروري اللّجوء إلى سياسة مدّ اليد والمصافحة والمسامحة وبناء إجراءات الثّقة بين جميع الأطراف السورية الديمقراطية تمهيداً للوصول إلى تحقيق السّلام المنشود، السّلام الذي يصبح نصراً وملكاً للجميع، السلام الذي يعطي لكلّ مُطالب حقّه، وسلام مبني على دستور ديمقراطيّ توافقي بين جميع المكوّنات السورية السياسية والقومية والدينية بحيث يضمن حقوق ومطالب الجميع معتمداً على القرارات الدولية ذات الصّلة وعلى قوانين حقوق الإنسان الدولية".

كما توجّه البيان بهذه المناسبة "بجزيل الشّكر إلى جميع المؤسّسات المعنيّة في محاربة انتشار وباء فيروس الكورونا، ونخصّ تلك العاملة ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي استطاعت من خلال إجراءاتها الوقائية حماية المنطقة".

كما "ناشد المجتمع الدولي حكومات ومنظّمات ومؤسّسات بضرورة تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع الصّحّيّ الذي يعاني كثيراً في ظلّ ما عشناه ونعيشه من حروب وتحدّيات وحصار على مناطقنا".

(ك)