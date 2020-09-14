الأطباء البيطريون في دير الزور يشكلون نقابة لهم

ونظرًا لأهمية الثروة الحيوانية والتي تعتبر من ركائز الاقتصاد في عموم مناطق دير الزور، وبسبب الإهمال لها خلال الأعوام السابقة، كان لابد من وضع خطط وبرامج دعم لتنمية الثروة الحيوانية على كافة المستويات ومنها متابعة الأمور الصحية لها من لقاح وتحسين للنسل وتأمين الأدوية الضرورية لها، لذلك جاء تأسيس نقابة الأطباء البيطريين لتظافر الجهود وتوحيدها لتحقيق تلك الغاية، حيث تم وضع نظام داخلي للنقابة والتصويت عليه وانتخاب نقيب لهم ونائب وأمين للسر.

وأشارت الإدارية في منظمة المجتمع المدني مرح الأحمد إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في الفترة السابقة بحضور عدد كبير من الأطباء البيطريين ذوي الخبرة العالية ومربي الثروة الحيوانية أثمرت اليوم عن تشكيل نقابة الأطباء البيطريين التي ستساهم الى حد كبير في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية.

وبدوره أوضح نقيب الأطباء البيطريين المنتخب د. عبد الله خالد الحمد عن بداية النشاط الذي عملوا فيه والذي تكلل بنجاح تأسيس نقابة للأطباء والأهداف التي تسعى النقابة لتحقيقها "سعينا على مدار شهرين من التواصل والتنظيم مع الأطباء الموجودين في ريف دير الزور وكانت هذه النواة لبدأ تأسيس النقابة في المنطقة، حيث تكللت هذه الجهود بتشكيل وكتابة نظام داخلي وبعدها تم تحديد موعد للاجتماع، ناقشنا فيه التحديات والعقبات التي تواجه الطب البيطري وناقش الزملاء المشاكل والحلول التي من الممكن أن تعترض سير العمل في المستقبل".

وبيَن الدكتور خالد الحمد أن "الهدف هو النهضة في الطب البيطري وتكوين نواة لتأسيس واقع بيطري أفضل في سبيل الرقي بهذه المهنة العظيمة، كما نهدف أيضًا إلى تنظيم عمل الصيدليات البيطرية وتجارة الأدوية البيطرية، حيث سيتم أيضًا تنظيم اجتماعات بين الأطباء والمربيَن لمواجهة أي مشكلة ومعالجتها".

(م)

ANHA